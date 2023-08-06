Запрет на выезд из Украины после войны: Денисенко объяснил свою позицию

Руководитель Института будущего и бывший народный депутат Вадим Денисенко. Фото: facebook.com/vadym.denysenko.1

Руководитель Института будущего и бывший народный депутат Вадим Денисенко объяснил свою позицию по поводу запрета выезда мужчинам после войны. По его словам, в предыдущем посте была ошибка.

Об этом Вадим Денисенко написал в Facebook.

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Денисенко отметил, что он должен был написать "ограничение", а не "запрет". По его словам, он на с деле имел в виду именно ограничение.

"Я должен был бы написать следующее: "после окончания войны домой вернется лишь половина из 7 миллионов, которые сейчас за границей. Но вместе с открытием границ из страны выедет не менее 1 млн мужчин, которые уже собрали чемоданы и ждут этого момента. Возможно ли этому помочь, без административных ограничений? Надо честно самим себе сказать, что нет. Рассказы о государственных миграционных программах — это мифология. Во-первых, их никто не готов делать. Да, сейчас только Минсоц создал рабочую группу, куда вошли действительно хорошие специалисты. Но Минсоц — это лишь частичка миграционных проблем", — подчеркнул он.

По его словам, такую группу должен возглавить как минимум вице-премьер. Денисенко считает, что если группа наработает хорошие рекомендации, то вероятность побега миллиона мужчин сверхвысокая.

Экс-нардеп отметил, что если не будет таких ограничений, то в течение следующих лет сюда завезут 2-3 млн жителей Азии. По словам Денисенко, по меньшей мере 7-8% населения Украины будут выходцами из тех широт, а через 20 лет — все 15-17%.

"О правах человека, которые стали активно обсуждать, я слышал и тогда, когда нынешний запрет был введен. Мы должны просто дать ответ на один вопрос: мы за права человека или за сохранение нации? Если хотите более пафосно: мы за то, чтобы все было как до 24.02.22 или будем строить Израиль?" — пишет он.

Денисенко добавил, что это его личная точка зрения.

Пост Денисенко. Фото: скриншот

Напомним, руководитель Института будущего и бывший народный депутат Вадим Денисенко предложил запретить выезд мужчинам за границу минимум на три года после того, как Украина победит в войне. В сети разразился скандал из-за такой инициативы.

Также мы писали, что в МВД Украины отреагировали на предложение экс-нардепа Вадима Денисенко запретить выезд мужчинам за границу после того, как Украина одержит победу в войне с РФ. В ведомстве подчеркнули, что это его личное мнение.