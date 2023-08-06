Заборона на виїзд з України після війни: Денисенко пояснив свою позицію

Керівник Інституту майбутнього та колишній народний депутат Вадим Денисенко. Фото: facebook.com/vadym.denysenko.1

Керівник Інституту майбутнього та колишній народний депутат Вадим Денисенко пояснив свою позицію щодо заборони виїзду чоловікам після війни. За його словами, у попередньому дописі була помилка.

Про це Вадим Денисенко написав у Facebook.

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Денисенко зазначив, що він повинен був написати "обмеження", а не "заборона". За його словами, він справді мав на увазі саме обмеження.

"Я мав би написати наступне: "після закінчення війни додому повернеться лише половина із 7 мільйонів, які зараз за кордоном. Але разом з відкриттям кордонів з країни виїде щонайменше 1 млн чоловіків, які вже зібрали валізи і чекають на цей момент. Чи можливо цьому зарадити без адміністративних обмежень? Треба чесно самим собі сказати, що ні. Розповіді про державні міграційні програми — це міфологія. По-перше, їх ніхто не готовий робити. Так, зараз тільки Мінсоц створив робочу групу, куди увійшли справді хороші фахівці. Але Мінсоц — це лише частинка міграційних проблем", — наголосив він.

За його словами, таку групу мав би очолити як мінімум віцепремʼєр. Денисенко вважає, що якщо група напрацює хороші рекомендації, то ймовірність втечі мільйона чоловіків надвисока.

Екснардеп зазначив, якщо не буде таких обмежень, то протягом наступних років сюди завезуть 2-3 млн жителів Азії. За словами Денисенка, щонайменше 7-8% населення України будуть вихідцями з тих широт, а через 20 років — усі 15-17%.

"Про права людини, які стали активно обговорювати, я чув і тоді, коли нинішня заборона була введена. Ми маємо просто дати відповідь на одне запитання: ми за права людини чи за збереження нації. Якщо хочете більш пафосно: ми за те, щоб все було як до 24.02.22 чи будемо будувати Ізраїль?" — пише він.

Денисенко додав, що це його особиста точка зору.

Допис Денисенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник Інституту майбутнього та колишній народний депутат Вадим Денисенко запропонував заборонити виїзд чоловікам за кордон мінімум на 3 роки після того, як Україна переможе у війні. У мережі спалахнув скандал через таку ініціативу.

Також ми писали, що у МВС України відреагували на пропозицію екснардепа Вадима Денисенка заборонити виїзд чоловікам за кордон після того, як Україна здобуде перемогу у війні з РФ. У відомстві наголосили, що це його особиста думка.