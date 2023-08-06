Заборона виїзду чоловікам за кордон після перемоги: у МВС відреагували

Виїзд чоловіків за кордон. Ілюстративне фото: google.com

У МВС України відреагували на пропозицію екс-нардепа Вадима Денисенка заборонити виїзд чоловікам за кордон після того, як Україна здобуде перемогу у війні з РФ. У відомстві наголосили, що це його особиста думка.

Про це написали у пресслужбі МВС.

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Реакція МВС

У Міністерстві попросили українців не вважати ці слова позицією МВС.

"На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ", — пояснила речниця МВС України Марʼяна Рева.

Скриншот допису

Що сталося

Керівник Інституту майбутнього депутат Вадим Денисенко запропонував заборонити виїзд чоловікам за кордон мінімум на 3 роки після того, як Україна переможе у війні. У мережі спалахнув скандал через таку ініціативу.

Нагадаємо, українцям неодноразово доводилося чути новини про ухилянтів від мобілізації, яким вдалося виїхати за кордон, та ще нахвалятися з цього приводу. Проте, попри суспільний запит, немає механізмів, які б допомогли притягнути цих людей до відповідальності.