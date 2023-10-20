Запрет УПЦ МП, коррупция и бои в Авдеевке: вечерний эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гостями вечернего эфира Новини.LIVE стали генеральный прокурор Украины 2002-2003, а также 2005 и 2007 годов Святослав Пискун и эксперт в сфере обороны и безопасности Олег Стариков. Они выскажут свое мнение по поводу принятия в первом чтении Верховной Радой законопроекта о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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Кроме того, гости в эфире прокомментируют возможное введение пожизненного мониторинга политически значимых лиц (РЭР) и как это повлияет на дальнейшую сферу политики. Также речь пойдет о контрнаступлении ВСУ, в частности, боях в Авдеевке.

Напомним, 19 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете УПЦ МП . "За" проголосовало 267 народных депутатов.

Добавим, в Украине будут судить митрополита УПЦ (МП) Павла. Он обвиняется в оправдывании вооруженной агрессии РФ и подрывной деятельности против Украины.

Также в ССО показали видео, как крушат тяжелую технику врага, шедшую на штурм Авдеевки.