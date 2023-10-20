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Заборона УПЦ МП, корупція та бої в Авдіївці: вечірній ефір Новини.LIVE

20 жовтня 2023 17:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Заборона УПЦ МП, корупція та бої в Авдіївці: вечірній ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Гостями вечірнього ефіру Новини.LIVE стали генеральний прокурор України 2002-2003, а також 2005 та 2007 років Святослав Піскун та експерт у сфері оборони та безпеки Олег Старіков. Вони висловлять свою думку щодо ухвалення у першому читанні Верховною Радою законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Окрім цього, гості ефірі прокоментують можливе запровадження довічного моніторингу політично значущих осіб (РЕР) та як це вплине на подальшу сферу політики. Також йтиметься про контрнаступ ЗСУ, зокрема, бої в Авдіївці. 

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України прийняла законопроєкт про заборону УПЦ МП. "За" проголосувало 267 народних депутатів.

Додамо, в Україні судитимуть митрополита УПЦ (МП) Павла. Його звинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ та підривній діяльності проти України.  

Також у ССО показали відео, як трощать важку техніку ворога, що йшла на штурм Авдіївки. 

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