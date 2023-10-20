Заборона УПЦ МП, корупція та бої в Авдіївці: вечірній ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гостями вечірнього ефіру Новини.LIVE стали генеральний прокурор України 2002-2003, а також 2005 та 2007 років Святослав Піскун та експерт у сфері оборони та безпеки Олег Старіков. Вони висловлять свою думку щодо ухвалення у першому читанні Верховною Радою законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Про що ефір

Окрім цього, гості ефірі прокоментують можливе запровадження довічного моніторингу політично значущих осіб (РЕР) та як це вплине на подальшу сферу політики. Також йтиметься про контрнаступ ЗСУ, зокрема, бої в Авдіївці.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України прийняла законопроєкт про заборону УПЦ МП. "За" проголосувало 267 народних депутатів.

Додамо, в Україні судитимуть митрополита УПЦ (МП) Павла. Його звинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ та підривній діяльності проти України.

Також у ССО показали відео, як трощать важку техніку ворога, що йшла на штурм Авдіївки.