Главные новости Украины и мира прошедших суток — подробнее в Новини.LIVE

Рада проголосовала за запрет российской церкви в Украине. Фото: Верховная Рада

19 октября Верховная Рада проголосовала за запрет в Украине УПЦ МП. Также стало известно, почему метро на Виноградарь до сих пор не запустили в эксплуатацию. Кроме того, в Израиле объявили о начале проведения в секторе Газа операции "Железный меч".

Новини.LIVE собрали для Вас дайджест главных событий 19 октября.

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Запрет УПЦ МП

Голосование в Раде. Источник: Facebook

Верховная Рада Украины 19 октября приняла законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. В частности, речь идет об УПЦ МП. И хотя документ проголосовали только в первом чтении, этот шаг важен. Команду о запрещении московской церкви дал сам президент Зеленский, в Раде за это проголосовали 267 депутатов. Но не обошлось и без скандалов, потому что украинцы интересуются именами тех нардепов, кто не явился на голосование.

Где метро на Виноградарь

Строительство киевского метрополитена. Источник: Новости.LIVE

Также благодаря расследованию от "Нашего дела" стала известна судьба метро на Виноградарь. Оказалось, что "Киевметрострой" сталкивался с рейдерскими захватами, а также с тем, что в 2020 году в дело вмешивалось СБУ с целью предотвратить разворовывание средств на строительство. Но, несмотря на это, мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что метро откроют в 2024 году.

Операция "Железный меч"

Бойцы ЦАХАЛ в секторе Газа. Источник: The Times of Israel

В израильском правительстве разрешили провести на территории сектора Газы операцию "Железный меч". В приоритете у ЦАХАЛа по поручению правительства — зачистка территории от боевиков ХАМАС, и возвращение заложников. Кабинет безопасности Израиля совместно с МОССАДом проводят совещание с целью проведения военных маневров, чтобы обеспечить максимальную безопасность гражданских. Также бойцов посетил сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу.

Сколько человек жило в метро Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов. Источник: Новости.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в эксклюзивном интервью о количестве людей, живших в харьковском метро с момента полномасштабного вторжения. По его словам, тогда в метро находились 160 тысяч харьковчан и гостей города. Добавляет от себя: что там были люди разного статуса, но на "сорта" никто никого не делил.

Потери ВС РФ под Авдеевкой

Спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов. Источник: Armyinform

Ну и также спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов назвал шокирующее количество российской военной техники, которую ВС РФ потеряли во время своих неудачных штурмов Авдеевки. Однако ее количество может измениться, поскольку ведомство обнародовало лишь приблизительные цифры, опираясь на данные разведки места боя. Также спикер назвал попытки россиян захватить Авдеевку "политической задачей".

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