Головні новини України та світу минулої доби — детальніше в Новини.LIVE

Рада проголосувала за заборону російської церкви в Україні. Фото: Верховна рада

Вчора, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за заборону в Україні УПЦ МП. Також стало відомо, чому метро на Виноградар досі не запустили в експлуатацію. Крім того, в Ізраїлі оголосили про початок проведення в секторі Гази операції "Залізний меч".

Новини.LIVE зібрали для Вас дайджест головних подій 19 жовтня.

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Заборона УПЦ МП

Голосування в Раді. Джерело: Facebook

Верховна Рада України 19 жовтня ухвалила законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Зокрема, мова йде про УПЦ МП. І хоч документ проголосували лише у першому читанні, цей крок важливий. Команду про заборону московської церкви дав сам президент Зеленський, у Раді за це проголосували 267 депутатів. Але не обійшлося і без скандалів, бо українці цікавляться іменами тих нардепів, хто не з’явився на голосуванні.

Де метро на Виноградар

Будівництво київського метрополітену. Джерело: Новини.LIVE

Також завдяки розслідуванню від "Нашої справи" стала відома доля метро на Виноградар. Виявилося, що "Київметробуд" зіштовхувався з рейдерськими захопленнями, а також з тим, що у 2020 році у справу втручувалося СБУ з метою запобігти розкраданню коштів на будівництво. Та не дивлячись на це мер Києва Віталій Кличко наголосив, що метро відкриють у 2024 році.

Операція "Залізний меч"

Бійці ЦАХАЛ у секторі Гази. Джерело: The Times of Israel

В ізраїльському уряді дозволили провести на території сектору Гази операцію "Залізний меч". В пріоритеті у ЦАХАЛу за дорученням уряду, є зачистка території від бойовиків ХАМАС та повернення заручників. Кабінет безпеки Ізраїлю спільно з МОССАД проводять нараду з метою проведення військових маневрів, щоб забезпечити максимальну безпеку цивільних. Також до бійців завітав сам прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

Скільки людей жило в метро Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов. Джерело: Новини.LIVE

Натомість мер Харкова Ігор Терехов розповів в ексклюзивному інтерв'ю про кількість людей, які жили в харківському метро з моменту повномасштабного вторгнення. За його словами, тоді в метро перебувало 160 тисяч харків'ян та гостей міста. Додає від себе: що там були люди різного статусу, але на "сорти" ніхто нікого не ділив.

Втрати ЗС РФ під Авдіївкою

Спікер ГУР МО України Андрій Юсов. Джерело: Armyinform

Ну й також спікер ГУР МО України Андрій Юсов назвав шокуючу кількість російської військової техніки, яку ЗС РФ втратили під час своїх невдалих штурмів Авдіївки. Проте її кількість може змінитися, оскільки відомство оприлюднило лише приблизні цифри, спираючись на дані розвідки місця бою. Також спікер назвав намагання росіян захопити Авдіївку "політичним завданням".

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