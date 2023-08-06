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Запрет выезда мужчинам за границу после победы: в МВД отреагировали

6 августа 2023 16:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Запрет выезда мужчинам за границу после победы: в МВД отреагировали
Выезд мужчин за границу. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В МВД Украины отреагировали на предложение экс-нардепа Вадима Денисенко запретить выезд мужчинам за границу после того, как Украина одержит победу в войне с РФ. В ведомстве подчеркнули, что это его личное мнение.

Об этом написали в пресс-службе МВД.

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В Министерстве попросили украинцев не считать эти слова позицией МВД.

"На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником Министра внутренних дел", — объяснила представитель МВД Украины Марьяна Рева.

Скриншот сообщения

Что произошло

Руководитель Института будущего, депутат Вадим Денисенко предложил запретить выезд мужчинам за границу минимум на три года после того, как Украина победит в войне. В сети разразился скандал из-за такой инициативы.

Напомним, украинцам неоднократно приходилось слышать новости об уклоняющихся от мобилизации, которым удалось уехать за границу, и еще нахваляться по этому поводу. Однако, несмотря на общественный запрос, нет механизмов, которые помогли бы привлечь этих людей к ответственности.

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