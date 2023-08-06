Запрет выезда мужчинам за границу после победы: в МВД отреагировали
В МВД Украины отреагировали на предложение экс-нардепа Вадима Денисенко запретить выезд мужчинам за границу после того, как Украина одержит победу в войне с РФ. В ведомстве подчеркнули, что это его личное мнение.
Об этом написали в пресс-службе МВД.
Реакция МВД
В Министерстве попросили украинцев не считать эти слова позицией МВД.
"На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником Министра внутренних дел", — объяснила представитель МВД Украины Марьяна Рева.
Что произошло
Руководитель Института будущего, депутат Вадим Денисенко предложил запретить выезд мужчинам за границу минимум на три года после того, как Украина победит в войне. В сети разразился скандал из-за такой инициативы.
Напомним, украинцам неоднократно приходилось слышать новости об уклоняющихся от мобилизации, которым удалось уехать за границу, и еще нахваляться по этому поводу. Однако, несмотря на общественный запрос, нет механизмов, которые помогли бы привлечь этих людей к ответственности.