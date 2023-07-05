Защита АЭС и ситуация на фронте: Зеленский провел расширенную Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел расширенную Ставку. В частности, на заседании речь шла о защите АЭС и ситуации на фронте.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский провел Ставку 5 июля

Известно, что Ставка длилась два часа. Она была посвящена обсуждению "основных вызовов".

"Сегодня Ставка расширена. Два часа — на обсуждение основных вызовов. Первое — защита АЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, глава ГНСУ Дейнеко. Также заслушали директора "Энергоатома" Котина и директора ХАЭС Козюра. Второе — ситуация на фронте. Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Главком — распоряжение усиливать Север", — говорится в сообщении.

Отдельно на заседании говорили об увеличении собственного производства техники и боеприпасов.

"Третье — дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца. Доклады: командующий силами логистики Гуляк, Минстратегпром — Камышин, Мининфраструктуры — Кубраков, Минобороны — Резников", — говорит Зеленский.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что 4 июля Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сделал заявление о ситуации на ЗАЭС. Президент Украины заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам президента, мир должен остановить это зло.