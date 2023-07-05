"Зеленського відмовили": «Росатом» зробив цинічну заяву щодо ЗАЕС

Окупована ЗАЕС. Фото: google

У російському "Росатомі" зробили цинічну заяву щодо ЗАЕС. Там заявили, що вночі на станції не було вибуху тому, що європейські лідери нібито попросили Володимира Зеленського не робити цього.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Цинічна заява "Росатома"

За словами росЗМІ, вночі проходили інтенсивні консультації європейських лідерів з Зеленським.

"Вночі 5 липня, доки ЗСУ планували вдарити по Запорізькій АЕС, з українським лідером Володимиром Зеленським зв'язалися лідери Заходу, щоб переконати його не робити непоправних кроків. Про це повідомив радник глави "Росенергоатому" Ренат Карчаа", — стверджують у росЗМІ.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вівторок увечері, 4 липня, Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. Того ж дня на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки.

Додамо, що в той час у Росії поширювали дезінформацію про те, що Збройні сили України збираються атакувати Запорізьку АЕС. У "Росатомі" заявили, що Україна нібито застосує ракету з боєголовкою, де є радіоактивні відходи.