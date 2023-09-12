Законопроект о декларациях отправили на подпись Президенту

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Радио Свобода

Законопроект №9534 о декларациях был подписан председателем парламента Русланом Стефанчуком. Его направили на подпись президенту Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"Ожидаем скорой реакции Президента в виде технического вето и исправления правки об открытии деклараций сразу", — отметил Железняк.

Он добавил, что по графику это должно произойти на этой неделе, и уже в сентябре Рада изменит текст, чтобы декларации были открыты.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: Скриншот

Как мы рассказывали ранее, петиция, в которой Президента Владимира Зеленского призывают наложить вето на принятый парламентом закон о декларировании, набрала 25 тысяч необходимых подписей. Это произошло за рекордные три часа.

Напомним, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Верховная Рада еще не передала законопроект о возобновлении системы электронного декларирования президенту Украины Владимиру Зеленскому. Членам правительства и президенту еще предстоит рассмотреть окончательный вариант текста этого закона.

Также ми сообщали, что депутаты Верховной Рады не поддержали правку об открытии публичных е-деклараций. Ей не хватило набрать достаточное количество голосов.