Законопроєкт про декларації відправили на підпис Президенту

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Радіо Свобода

Законопроект №9534 про декларації був підписаний головою парламенту Русланом Стефанчуком. Його направили на підпис Президенту України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"Чекаємо на швидку реакцію Президента у вигляді технічного вето і виправлення правки про відкриття декларацій одразу", — зазначив Железняк.

Він додав, що за графіком це має відбутися на цьому тижні, і вже у вересні Рада змінить текст, щоб декларації були відкриті.

Повідомлення Ярослава Железняка. Фото: Скриншот

Як ми розповідали раніше, петиція, у якій Президента Володимира Зеленського закликають накласти вето на ухвалений парламентом закон про декларування, набрала 25 тисяч необхідних підписів. Це відбулося за рекордні три години.

Нагадуємо, що віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Верховна Рада ще не передала законопроєкт щодо відновлення системи електронного декларування президенту України Володимиру Зеленському. Членам уряду та самому президентові ще потрібно розглянути остаточний варіант тексту цього закону.

Також ми писали, що депутати Верховної Ради не підтримали правку про відкриття публічних е-декларацій. Їй не вистачило набрати достатньої кількості голосів.