Залужный фактически главнокомандующий без прав, — Арестович

Алексей Арестович в эфире у Дмитрия Гордона. Фото: Скриншот

В данный момент у главнокомандующего Вооруженными силами Украины нет никаких прав. Они просто не предусмотрены нормативно-правовой базой Украины.

Такое мнение высказал политик Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Главнокомандующий не имеет никаких прав

"Есть у нас такая должность, называется главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Он командует всеми вооруженными людьми, людьми в форме, во время войны. То есть больше, чем Вооруженными силами. И даже не слишком важна его фамилия. Просто главком. Как думаете, в скольких нормативно правовых документах есть слово главнокомандующий? В двух", — объяснил Арестович.

Арестович также выразил мнение, что в настоящее время руководство Залужным Вооруженными силами Украины держится исключительно на его личном авторитете.

"Так какова его роль в нормативно-правовой базе Украины? Ноль. Так теперь зададим вопрос: ему легче или сложнее вести войну при таком представительстве в украинском законодательстве. По документам, он прав не имеет ни на что. Куда не сунься — его там нет. Его могут спросить — а что вы здесь делаете? Почему я должен учитывать ваше мнение? Все держится исключительно на личном авторитете Залужного", — считает Арестович .

По мнению Арестовича, после войны украинцы могут узнать много скандальных подробностей о том, как отсутствие прав мешало Залужному эффективно командовать войсками.

"Если Залужный после войны захочет написать книгу и расскажет, помогала ли ему украинская правовая система выиграть войну, то волосы у нас встанут дыбом и поседеют сразу во многих местах", — резюмировал политик.

Ранее мы сообщали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинским воинам в День защитников и защитниц. Он поблагодарил их за их героическую борьбу и подчеркнул, что Победа в войне неизбежна.

Напомним, 28 сентября, Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании, адмиралом сэром Тони Радакиным. Во время встречи генералы обсудили актуальные вопросы, касающиеся усиления украинских войск.