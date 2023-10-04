Залужний фактично є головнокомандуючим без прав, — Арестович

Олексій Арестович в ефірі у Дмитра Гордона. Фото: Скриншот

Наразі у головнокомандувача Збройними силами України нема ніяких прав. Вони просто непередбачені нормативно-правовою базою України.

Таку думку висловив політик Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Головнокомандувач не має ніяких прав

"Є в нас така посада, називається головнокомандувач Збройних сил України. Він командує усіма озброєними людьми, людьми у формі, під час війни. Тобто більше, ніж Збройними силами. І навіть не надто важливе його приізвище. Просто главком. Як гадаєте, у скількох нормативно правових документах є слово головнокомандуючий? В двох", — пояснив Арестович.

Арестович також виловив думку, що наразі кервництво Залужним Збройними силами України тримається виключно на його особистому авторитеті.

"То яка його роль у нормативно-првовій базі України? Нуль. То тепер задамо питання: йому легше чи складніше вести війну при такому представництві в українському законодавстві. По документам, він прав не має ні на що. Куди не сунься — його там нема. Його можуть спитати — а що ви тут робите? Чому я маю враховувати вашу думку? Все тримається виключно на особистому авторитеті Залужного", — вважає Арестович.

На думку Арестовича, після війни українці можуть дізнатися багато скандальних подробиць про те, як відсутність прав заважала Залужному ефективно командувати військами.

"Якщо Залужний після війни захоче написати книгу і розповість, чи допомагала йому українська правова система виграти війну, то волосся в нас стане дибки і посивіють одразу в багатьох місцях", — резюмував політик.

Раніше ми повідомляли, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українських воїнів у День захисників і захисниць. Він подякував їм за їхню героїчну боротьбу і наголосив, що Перемога у війні неминуча.

Нагадуємо, 28 вересня, Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії, адміралом сером Тоні Радакіним. Під час зустрічі генерали обговорили актуальні питання, які стосуються посилення українських військ.