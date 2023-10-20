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Зеленский в Николаевской области обсудил отопительный сезон и наградил раненых бойцов

20 октября 2023 16:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский в Николаевской области обсудил отопительный сезон и наградил раненых бойцов
Владимир Зеленский награждает воинов. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевскую область, где провел встречу с губернатором области Виталием Кимом и городским главой Александром Сенкевичем. Также он посетил военный госпиталь, где проходят лечение раненые украинские военные, и наградил бойцов.

Об этом глава государства написал в Telegram.

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В области президент провел совещание с городскими властями по обсуждению ситуаций с возобновлением водоснабжения и газоснабжения в деоккупированных населенных пунктах, а также с водоснабжением Николаева и подготовку к отопительному сезону.

"Николаевская область. Госпиталь, в котором проходят лечение наши раненые воины. Пообщался с защитниками, вручил награды. Спасибо за вашу героическую службу ради нашего государства и его людей", — написал президент и пожелал защитникам Украины скорейшего выздоровления.

Также он не обошелся без слов благодарности и персоналу госпиталя.

"Благодарю военных врачей, которые сохранили и сохраняют жизнь наших воинов, за ежедневный труд, особенно в это непростое время. Врачам, медсестрам, медбратьям, водителям скорых — спасибо всем, кто работает ради победы!" — рассказывает президент Украины.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский посетил Киевскую область. А также ранее провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.

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