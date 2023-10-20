Зеленський на Миколаївщині обговорив опалювальний сезон та нагородив поранених воїнів

Володимир Зеленський нагороджує воїнів. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину, де провів зустріч з губернатором області Віталієм Кімом та міським головою Олександром Сєнкевичем. Також він відвідав військовий шпиталь, де проходять лікування поранені українські військові, та нагородив бійців.

Про це голова держави написав в Telegram.

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В області президент провів нараду з міською владою щодо обговорення ситуацій з відновленням водопостачання та газопостачання в деокупованих населених пунктах, а також з водопостачанням Миколаєва та підготовку до опалювального сезону.

"Миколаївщина. Шпиталь, у якому проходять лікування наші поранені воїни. Поспілкувався із захисниками, вручив нагороди. Дякую за вашу героїчну службу заради нашої держави та її людей", — написав президент і побажав захисникам України якнайшвидшого одужання.

Також він не обійшовся без слів подяки й персоналу шпиталю.

"Дякую військовим лікарям, що зберегли й зберігають життя наших воїнів, за щоденну працю, особливо в цей непростий час. Лікарям, медсестрам, медбратам, водіям швидких — дякую усім, хто працює заради перемоги!" — розповідає президент України.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський відвідав Київську область. А також раніше провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем.