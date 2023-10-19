Зеленський у вечірньому зверненні подякував уряду США за підтримку України

Володимир Зеленський. Джерело: скріншот

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та американському уряду за підтримку України. Також він згадав і Формулу миру.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

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Вечірнє звернення президента

За словами голови держави, розмова з американським президентом була дуже змістовною — союзницькою. Також він подякував за підтримку України американському уряду.

"Вдячний Президенту Байдену, Конгресу – обом партіям – та всьому американському народу за потужну допомогу й за лідерство – лідерство, яке допомагає єднати світ заради захисту життя та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Українці знають, наскільки важлива міцна єдність у захисті від терору, від агресії. Єдність тут, у нашій країні. Єдність у країнах-партнерах, зокрема в Америці. Єдність світу", — сказав Зеленський.

Також у розмові глави обох держав обговорили оборонну підтримку України, адже ракети ATACMS наразі використовуються виключно по російській військові інфраструктурі на території України, згідно з домовленостями. Обговорювали також і допомогу Україні наступного року.

"Америка буде підтримувати імплементацію Формули миру, і я поінформував Президента Байдена про наступну велику міжнародну зустріч щодо Формули миру, яка відбудеться на Мальті цього місяця", — резюмував президент України.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за ракети ATACMS, та за обговорення далекобійних можливостей України. Раніше він обговорював такі питання з президентом Франції Емануелем Макроном.