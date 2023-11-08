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Зеленский приказал правительству готовиться к переговорам о вступлении Украины в ЕС

8 ноября 2023 19:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский приказал правительству готовиться к переговорам о вступлении Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому он поручил правительству подготовиться к переговорам по вступлению в Евросоюз. Таким образом, наша страна находится на пути исторического момента.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона.

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Зеленский приказал готовиться к вступлению в ЕС

"Сегодня президент подписал указ о безотлагательных ближайших мерах по подготовке к решению о переговорах о вступлении (чтобы мы выполнили все, что нужно выполнить) и к самим переговорам о вступлении", — отметил Жовква.

Он также добавил, что Еврокомиссия должна совершить скрининг национального законодательства Украины, чтобы выяснить, насколько оно отвечает требованиям Евросоюза. Этот процесс очень важен, и Украине нужно начинать его уже сегодня.

"Мы ставим вопрос перед ЕК не ждать переговоров и провести этот скрининг. Здесь президент дал поручение Кабмину и другим институтам", — уточнил Жовква.

Напомним, что ранее по сообщению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в европейском ведомстве официально рекомендовали начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Позже Владимир Зеленский прокомментировал это решение.

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