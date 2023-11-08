Зеленский приказал правительству готовиться к переговорам о вступлении Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому он поручил правительству подготовиться к переговорам по вступлению в Евросоюз. Таким образом, наша страна находится на пути исторического момента.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона.
Зеленский приказал готовиться к вступлению в ЕС
"Сегодня президент подписал указ о безотлагательных ближайших мерах по подготовке к решению о переговорах о вступлении (чтобы мы выполнили все, что нужно выполнить) и к самим переговорам о вступлении", — отметил Жовква.
Он также добавил, что Еврокомиссия должна совершить скрининг национального законодательства Украины, чтобы выяснить, насколько оно отвечает требованиям Евросоюза. Этот процесс очень важен, и Украине нужно начинать его уже сегодня.
"Мы ставим вопрос перед ЕК не ждать переговоров и провести этот скрининг. Здесь президент дал поручение Кабмину и другим институтам", — уточнил Жовква.
Напомним, что ранее по сообщению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в европейском ведомстве официально рекомендовали начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Позже Владимир Зеленский прокомментировал это решение.
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