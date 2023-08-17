Зеленский приказал уволить всех областных военкомов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 17 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса Президента.

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Увольнение областных военкомов

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины" (прилагается)", — говорится в указе.

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