Зеленский подвел итоги первого дня переговоров в Мальте о Формуле мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Скриншот

Прошел первый день работы саммита на Мальте. Состоялись встречи советников и дипломатических представителей по поводу украинской Формулы мира, которая постепенно становится глобальной.



Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Первый день саммита на Мальте

"Сегодня — первый день работы саммита на Мальте — встречи советников и дипломатических представителей относительно нашей Формулы мира, которая постепенно шаг за шагом становится глобальной", — заявил Президент Зеленский.

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Глава государства также подчеркнул, что в саммите принимают участие представители 66 стран со всех континентов.

"66 государств представлены на саммите, это весомо. Все континенты представлены. Многие государства, разные политические традиции. Я благодарю всех лидеров и страны, которые уже поддержали общее видение мира. И есть потенциал, чтобы расширить представительство государств", — рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что пункты Формулы мира, предложенной Украиной, созданы таким образом, чтобы "каждый в мире, действительно ценящий международное право, мог проявить себя и свои ценности и поддержать глобальные усилия против агрессии".

"И это очень символично, что такое сильное проявление международного единства мы имеем именно сегодня, 28 октября, в день, когда вспоминаем в Украине Вторую мировую войну и годовщину изгнания нацистов с нашей территории. Сейчас видим, что тогда созданная архитектура не сработала. Но единство точно сработает эффективно. Единство всех, кто помогает Украине победить рашизм. И мы его победим. Обязательно. И единство всех в мире, кто работает вместе с нами, вместе со всеми нашими партнерами, чтобы восстановить силу международного права и реальный вес принципов и норм Устава ООН", — рассказал Зеленский.

В заключение Президент Украины подчеркнул, что в современном мире нет места агрессиям одних стран против других.

"Мир — не место для агрессий. Человечество придет к этому. Только так можно защитить жизнь", — резюмировал Президент.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по украинской Формуле мира и отметил важность проведения такого мероприятия.

Напомним, 27 октября на Мальте началась встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской Формулы мира. На ней представлено более 65 государств.