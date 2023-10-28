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Зеленський підбив підсумки першого дня переговорів у Мальті про Формулу миру

28 жовтня 2023 20:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський підбив підсумки першого дня переговорів у Мальті про Формулу миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Минув перший день роботи саміту на Мальті. Відбулися зустрічі радників і дипломатичних представників щодо української Формули миру, яка поступово стає глобальною.    
  
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Перший день саміту на Мальті

"Сьогодні — перший день роботи саміту на Мальті — зустрічі радників і дипломатичних представників щодо нашої Формули миру, яка поступово, крок за кроком стає глобальною", — заявив Президент Зеленський. 

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Голова держави також наголосив, що в саміті беруть участь представники 66 країн з усіх континентів. 

"66 держав представлені на саміті, це вагомо. Усі континенти представлені. Багато держав, різні політичні традиції. Я дякую всім лідерам і країнам, які вже підтримали спільне бачення щодо миру. І є потенціал, щоб розширити представництво держав", — розповів Зеленський. 

Президент наголосив, що пункти Формули миру, запропонованої Україною, створені таким чином, щоб "кожен у світі, хто дійсно цінує міжнародне право, міг проявити себе й свої цінності та підтримати глобальні зусилля проти агресії".  

"І це дуже символічно, що такий сильний прояв міжнародної єдності ми маємо саме сьогодні, 28 жовтня, у день, коли згадуємо в Україні Другу світову війну та річницю вигнання нацистів із нашої території. Зараз бачимо, що створена тоді архітектура не спрацювала. Але єдність точно спрацює ефективно. Єдність усіх, хто допомагає Україні перемогти рашизм. І ми його переможемо. Обов’язково. І єдність усіх у світі, хто працює разом з нами, разом з усіма нашими партнерами, щоб поновити силу міжнародного права та реальну вагу принципів і норм Статуту ООН", — розповів Зеленський.

Наостанок Президент України підкреслив, що у сучасному світі немає місця агресіям одних країн проти інших.

"Світ — не місце для агресій. Людство прийде до цього. Тільки так можна захистити життя", — резюмував Президент.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників зустрічі щодо української Формули миру та наголосив на важливості проведення такого заходу.

Нагадаємо, 27 жовтня на Мальті розпочалася зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру. На ній представлені понад 65 держав. 

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