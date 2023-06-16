Зеленский подвел итоги сегодняшней встречи с лидерами африканских стран

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Сегодня, 16 июня, Украину посетили ряд африканских лидеров. В частности, с Зеленским встретился и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Как прошла встреча и о чем говорили лидеры государств, украинский Президент Владимир Зеленский рассказал на своей Telegram-странице .

Читайте также:

Встреча Зеленского и африканских лидеров

"Очевидно, что прекращение российского террора и вывод всех их с территории Украины – это то, что способно остановить эту войну. Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны. Мир нужен. Именно о пути достижения настоящего и справедливого мира, без ни одного российского шантажа и обмана, мы говорили сегодня с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки", — написал Зеленский в своем сообщении.

В состав делегации вошли:

Президент Союза Коморских островов Азали Ассумани,

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса,

Президент Республики Сенегал Маки Салл,

Президент Республики Замбия Хакаинде Хичиллема,

Премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули,

специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нтсиба и Уганда Рухакана Ругунда.

Напомним, в Киеве с визитом находится президент ЮАР Сирил Рамафоса. В Украину 16 июня он прибыл на поезде Укрзализныци. В Немешаево его встретили посол ЮАР в Украине и спецпредставитель Украины по африканским вопросам.

Добавим, лидер ЮАР уже посетил Бучу . Кроме лидера Южно-Африканской Республики, в Украину также приехали президенты Замбии, Сенегала, Коморских Островов, премьер-министр Египта, министр иностранных дел Уганды.