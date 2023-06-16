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Зеленський підбив підсумки сьогоднішньої зустрічі з лідерами африканських країн

16 червня 2023 20:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський підбив підсумки сьогоднішньої зустрічі з лідерами африканських країн
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 16 червня, до України завітала низка африканських лідерів. Зокрема, Зеленського відвідав і президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Як пройшла зустріч та про що говорили лідери держав український Президент Володимир Зеленський розповів на своїй Telegram-сторінці.

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"Очевидно, що припинення російського терору й виведення всіх їхніх з території України – це те, що здатне зупинити цю війну. Україні та світу не потрібні ні заморожені конфлікти, ані тліючі війни. Мир потрібен. Саме про шлях досягнення справжнього та справедливого миру, без жодного російського шантажу й обману, ми говорили сьогодні з делегацією глав держав і високих представників країн Африки", — написав Зеленський у своєму дописі.

До складу делегації увійшли:

  • Президент Союзу Коморських островів Азалі Ассумані,
  • Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса,
  • Президент Республіки Сенегал Макі Салл,
  • Президент Республіки Замбія Хакаінде Хічілема,
  • Прем’єр-міністр Арабської Республіки Єгипет Мустафа Мадбулі,
  • спеціальні представники президентів Республіки Конго Флоран Нтсіба та Республіки Уганда Рухакана Ругунда.

Нагадаємо, у Києві з візитом якраз перебуває президент ПАР Сіріл Рамафоса. До України 16 червня він прибув потягом Укрзалізниці. У Немішаєвому його зустріли посол ПАР в Україні та спецпредставник України з африканських питань.

Додамо, лідер ПАР уже відвідав Бучу. Окрім лідера Південно-Африканської Республіки до України також приїхали президенти Замбії, Сенегалу, Коморських Островів, прем'єр-міністр Єгипту, міністр закордонних справ Уганди.

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