Зеленский подвел итоги своих визитов в другие страны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении 13-15 мая совершал рабочие поездки в разные страны. За эти три дня наше государство становится сильнее.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем ежедневном обращении.

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"Три долгих дня — и наши воины, наше государство становятся сильнее. Я уверен. Значительно сильнее", — сказал Президент.

Он поблагодарил Италию за помощь в защите жизни наших людей от защиты неба до подготовки полноценного восстановления Украины после боевых действий.

Также он выразил благодарность Германии за самый большой оборонный пакет: два миллиарда 700 миллионов евро, системы ПВО "Айрис" различных модификаций и ракеты к ним, пушки и снаряды, бронетехника.

"Кроме этого Германия поддержит нашу страну долгосрочно. Есть для этого 11 миллиардов евро, сугубо на оборону. Плюс Германия принимает участие в Европейском фонде мира, который усиливает нашу защиту", — отметил Зеленский.

Глава государства также отметил Францию и поблагодарил страну за новые возможности для наших воинов в противодействии российскому террору, за дополнительную бронетехнику и за помощь в консолидации партнеров.

Зеленский также подытожил свой последний визит — в Великобританию. Он рассказал, что страны договорились об обучении украинских пилотов на западных самолетах.

"Итак, главные результаты за эти дни: новое оружие для Украины, уважение к украинцам, и нашу победу удалось сделать ближе", — сказал Зеленский.

Визиты Зеленского

Перед тем как посетить Британию, Президент Украины 13 мая посетил Италию и Ватикан. Он провел встречи с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, а затем отправился на аудиенцию с главой католической церкви Папой Франциском.

Зеленский попросил Франциска осудить российские преступления в Украине и предложил ему принять участие в реализации украинской "формулы мира". С властями Италии Зеленский договорился о поставках оружия и ПВО.

Уже в ночь на 14 мая Зеленский прибыл в Берлин, посетив Германию впервые с начала полномасштабного вторжения. Там он встретился с немецким премьер-министром Олафом Шольцом для обсуждения важных для Украины вопросов, в частности, НАТО.

А вечером 14 мая Зеленский прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили предоставление Украине военной помощи и участие Франции в "коалиции истребителей". Также было упомянуто о будущей интеграции Украины в ЕС и вступлении в НАТО.

Напомним, во время своего визита во Францию Зеленский и Макрон призвали Россию отвести войска из Запорожской атомной электростанции. Своими действиями на территории ЗАЭС оккупанты создают серьезную угрозу.