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Зеленський в Європі, Китай "на старті", а в Туреччині "майдан"?: Карасьов в ефірі Новини.LIVE

15 травня 2023 18:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський в Європі, Китай "на старті", а в Туреччині "майдан"?: Карасьов в ефірі Новини.LIVE
Політолог Вадим Карасьов у студії Вечір.LIVE. Фото: колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Політолог Вадим Карасьов завітав у студію Вечір.LIVE. Він прокоментував подорожі Зеленського Європою, його зустрічі із президентами країн, надання військової допомоги Україні та не тільки.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір з Вадимом Карасьовим

Політолог Вадим Карасьов разом із ведучою Ланою Шевчук обговорив теми подорожі Зеленського Європою, його зустрічі із президентами країн, надання військової допомоги Україні, в тому числі ракет дальністю 200 км, підтримку України в Європі, що відбувається на фронті, на чиєму боці Китай, а також про вибори в Туреччині та чи вдасться Ердогану стати вдруге президентом.

Нагадаємо, у понеділок, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії після своїх робочих візитів до Італії, Німеччини та Франції. Там він уже зустрівся з прем'єром країни Ріші Сунаком.

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