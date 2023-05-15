Зеленський підбив підсумки своїх візитів до інших країн

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський впродовж 13-15 травня здійснював робочі поїздки до різних країн. За цих три дні наша держава стає сильнішою.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму щоденному зверненні.

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Підсумки візитів від Зеленського

"Три довгих дні — і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений. Значно сильнішими", — сказав Президент.

Він подякував Італії за допомогу в захисті життя наших людей — від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій.

Також він висловив вдячність Німеччині за найбільший оборонний пакет: два мільярди 700 мільйонів євро, системи ППО "Айріс" різних модифікацій і ракети до них, гармати й снаряди, бронетехніка.

"Крім цього, Німеччина підтримає нашу країну довгостроково. Є для цього 11 мільярдів євро, суто на оборону. Плюс Німеччина бере участь у Європейському фонді миру, який посилює наш захист", — зазначив Зеленський.

Глава держави також відмітив Францію та подякував за нові можливості для наших воїнів у протидії російському терору, за додаткову бронетехніку і за допомогу в консолідації партнерів.

Зеленський також підсумував свій останній візит — до Великої Британії. Він розповів, що країни домовились про навчання українських пілотів на сучасних західних літаках.

"Отже, головні результати за ці дні: нова зброя для України, шана до українців, і нашу перемогу вдалося зробити ближчою", — сказав Зеленський.

Візити Зеленського

Перед тим, як відвідати Британію, Президент України 13 травня відвідав Італію та Ватикан. Він провів зустрічі з президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою та прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні, а далі вирушив на аудієнцію з главою католицької церкви Папою Франциском.

Зеленський попросив Франциска засудити російські злочини в Україні та запропонував йому долучитися до реалізації української "формули миру". З владою Італії Зеленський домовився про постачання зброї та ППО.

Вже у ніч проти 14 травня Зеленський прибув до Берліна, відвідавши Німеччину вперше з початку повномасштабного вторгнення. Там він зустрівся з німецьким прем'єр-міністром Олафом Шольцом для обговорення важливих для України питань, зокрема НАТО.

А ввечері 14 травня Зеленський прибув до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили надання Україні військової допомоги та участь Франції у "коаліції винищувачів". Також було згадано про майбутню інтеграцію України в ЄС та вступ до НАТО.

Нагадаємо, під час свого візиту у Францію Зеленський та Макрон закликали Росію відвести війська із Запорізької атомної електростанції. Своїми діями на території ЗАЕС окупанти створюють серйозну загрозу.