Зеленский подписал указ о создании Государственного реестра санкций

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Украине будет создан Государственный реестр санкций. Президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий закон.

Об этом говорится в карточке законопроекта №8392.

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Государственный реестр санкций

Верховная Рада Украины приняла этот законопроект во втором чтении и в целом 13 июля.

Предполагается, что информация обо всех физических и юридических лицах, против которых были введены санкции, станет публичной. Реестр будет вести Аппарат СНБО. Он будет доступен на украинском и английском языках.

Государственный реестр санкций будет содержать:

основания для применения, изменения или отмены санкций;

перечень санкций, введенных или отмененных;

перечень подсанкционных лиц и сведения для их идентификации: для компании, организации — название, местонахождение, государство регистрации, регистрационный (идентификационный) номер / налоговый номер; для человека — имя, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или идентификационный номер, гражданство и другие данные.

Напомним, сегодня, 26 июля, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное селекторное совещание. Ему доложили о поставках вооружений и боеприпасов.

Добавим, на фоне скандала со "Слугой Народа" Юрием Аристовым Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам и чиновникам. По его словам, они должны работать в стране и ради интересов народа.