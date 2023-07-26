Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський підписав указ про створення Державного реєстру санкцій arrow

Зеленський підписав указ про створення Державного реєстру санкцій

26 липня 2023 22:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський підписав указ про створення Державного реєстру санкцій
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні створять Державний реєстр санкцій. Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 8392.

Читайте також:

Державний реєстр санкцій

Верховна Рада України ухвалила цей законопроєкт у другому читанні та в цілому 13 липня. 

Передбачається, що інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, проти яких запровадили санкції, стане публічною. Реєстр буде вести Апарат РНБО. Він буде доступний українською та англійською мовами.

Державний реєстр санкцій міститиме: 

  • підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;
  • перелік санкцій, які запровадили або скасували;
  • перелік підсанкційних осіб і відомості для їхньої ідентифікації: для компанії, організації — назва, місцезнаходження, держава реєстрації, реєстраційний (ідентифікаційний) номер / податковий номер; для людини — імʼя, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер, громадянство та інші дані.

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів чергову селекторну нараду. Йому доповіли про постачання озброєнь та боєприпасів.

Додамо, на тлі скандалу зі "Слугою Народу" Юрієм Арістовим Президент України Володимир Зеленський звернувся до депутатів та посадовців. За його словами, вони повинні працювати в країні та заради інтересів народу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз