Зеленський підписав указ про створення Державного реєстру санкцій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

В Україні створять Державний реєстр санкцій. Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 8392.

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Державний реєстр санкцій

Верховна Рада України ухвалила цей законопроєкт у другому читанні та в цілому 13 липня.

Передбачається, що інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, проти яких запровадили санкції, стане публічною. Реєстр буде вести Апарат РНБО. Він буде доступний українською та англійською мовами.

Державний реєстр санкцій міститиме:

підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;

перелік санкцій, які запровадили або скасували;

перелік підсанкційних осіб і відомості для їхньої ідентифікації: для компанії, організації — назва, місцезнаходження, держава реєстрації, реєстраційний (ідентифікаційний) номер / податковий номер; для людини — імʼя, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер, громадянство та інші дані.

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів чергову селекторну нараду. Йому доповіли про постачання озброєнь та боєприпасів.

Додамо, на тлі скандалу зі "Слугою Народу" Юрієм Арістовим Президент України Володимир Зеленський звернувся до депутатів та посадовців. За його словами, вони повинні працювати в країні та заради інтересів народу.