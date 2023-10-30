Зеленский чувствует себя преданным международным сообществом, — Times

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В своих президентских телефонных разговорах и зарубежных поездках Президенту Украины все труднее убеждать мировых лидеров в необходимости помощи Украине. Они не уверены, что это отвечает их собственным интересам.

Об этом сообщил журналист Times Саймон Шустер .

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Президент Зеленский на обложке Times. Фото: Скриншот

Зеленский верит в победу

"Никто так не верит в нашу победу, как я. Одинокая борьба Владимира Зеленского", — говорится на обложке журнала.

Шустер отметил, что сейчас сложно удержать внимание на проблемах Украины после взрыва войны в Израиле.

Автор обратил внимание, что в начале российского вторжения миссия Зеленского заключалась в том, чтобы сохранить симпатии человечества к Украине. Но теперь его задача несколько усложнилась. В своих президентских телефонных разговорах и зарубежных поездках ему нужно убеждать мировых лидеров, что стабильная помощь Украине полностью отвечает их собственным интересам.

Теперь этого трудно добиться из-за распространения других кризисов в мире.

Визит Зеленского в Вашингтон

После визита Зеленского в Вашингтон Time проследил за президентом и его командой на пути в Киев, надеясь понять, как они отреагируют на полученные сигналы, особенно на упорные призывы к Зеленскому бороться с коррупцией в собственном правительстве и угасающий энтузиазм по поводу войны, которой не видно конца.

По словам Шустера, больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств, чтобы выиграть войну. Речь идет только о возможности пережить ее.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал антисемитский бунт в Дагестане. Глава государства заявил, что "ненависть к другим народам" - это часть русской культуры.

Напоминаем, что есть хорошая новость в итоге встречи на Мальте , встречи советников по Формуле мира. На первые недели ноября запланирован ряд следующих важных шагов.