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Зеленский поблагодарил премьера Норвегии за поддержку Украины

24 августа 2023 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский поблагодарил премьера Норвегии за поддержку Украины
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере за мощную поддержку. Глава государства назвал их "большими друзьями, которые помогли украинцам пройти зиму".

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с премьером Норвегии в Киеве, передает журналист Новини.LIVE с места происшествия.

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"Норвежская поддержка помогла нам спасти тысячи людей", — сказал Зеленский, имея в виду передачу Украине норвежских систем ПВО NASAMS.

Премьер Норвегии отметил мужество украинского народа в борьбе с российской агрессией и заверил, что его страна будет продолжать поддержку. В частности, назвал проект пятилетней поддержки, в рамках которого Украина будет ежегодно получать по полтора миллиарда евро помощи.

Результатом сегодняшней встречи Гар Стере отметил четыре важных пункта:

"Мы поможем Украине восстановить энергетику разумным образом. Я был на разрушенных объектах и видел собственными глазами масштабы разрушений. Поможем обеспечить хранение газа, предоставим наборы для разминирования, что очень нужно Украине, одну систему ПВО IRIS-T, будем работать с партнерами о передаче Украине нашей разработки NASAMS, а также наше правительство приняло решение о передаче Украине самолетов F-16. По последнему пункту пока уточняются все условия по количеству и времени передачи".

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео со встречи с премьером Норвегии.

Напомним, Норвегия решила передать для Украины истребители F-16. Она стала третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая приняла такое решение.

Также мы писали, что на Софийской площади в Киеве по случаю Дня Независимости Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военным. Посмертно — четырем из них.

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