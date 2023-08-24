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Зеленський подякував прем'єру Норвегії за підтримку України

24 серпня 2023 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський подякував прем'єру Норвегії за підтримку України
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стере за потужну підтримку. Глава держави назвав їх "великими друзями, які допомогли українцям пройти зиму".

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції з прем'єром Норвегії у Києві, передає журналіст Новини.LIVE з місця події.

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"Норвезька підтримка допомогла нам врятувати тисячі людей", — сказав Зеленський, маючи на увазі передачу Україні норвезьких систем ППО NASAMS. 

Прем'єр Норвегії відмітив мужність українського народу у боротьбі проти російської агресії і запевнив, що його країна продовжуватиме підтримку. Зокрема, назвав проєкт п'ятирічної підтримки, в рамках якого Україна щороку отримуватиме по півтора мільярда євро допомоги.

Результатом сьогоднішньої зустрічі Гар Стере відмітив чотири важливих пункти:

"Ми допоможемо Україні відновити енергетику розумним чином. Я був на зруйнованих об'єктах і бачив на власні очі масштаби руйнувань. Допоможемо забезпечити зберігання газу, надамо набори для розмінування, що дуже потрібно Україні, одну систему ППО IRIS-T, працюватимемо із партнерами про передачі Україні нашої розробки NASAMS, а також наш уряд прийняв рішення про передачу Україні літаків F-16. По останньому пункту наразі уточнюються всі умови по кількості та часу передачі".

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео із зустрічі з прем'єром Норвегії. 

Нагадаємо, Норвегія вирішила передати для України винищувачі F-16. Вона стала третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка ухвалила таке рішення.

Також ми писали, що на Софійській площі в Києві з нагоди свята Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим. Посмертно — чотирьом із них.

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