Зеленский поделился результатами встречи с президентом ЕБРР
Владимир Зеленский с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Они обсудили ряд важных вопросов, включая продолжение сотрудничества в сфере энергетической безопасности.
Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент встретился с главой ЕБРР
"В ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо обсудили важные вопросы. Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕБРР, в частности в сфере энергетической безопасности, финансировании торговли, поддержке критически важной инфраструктуры и муниципалитетов, продовольственной безопасности, корпоративном секторе", — заявил Зеленский.
Президент акцентировал внимание на необходимости ускорения реализации всех проектов ЕБРР в Украине.
"Скорость сегодня, в условиях войны и неотложного восстановления, является критически важным элементом", — подчеркнул глава государства.
Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра — массового расстрела мирных людей нацистами 29-30 сентября 1941 года. На территории заповедника глава государства установил лампадку у памятного знака "Менора".
Напомним, что Владимир Зеленский находится среди претендентов на получение Нобелевской премии мира. Впрочем, у него не слишком много шансов ее получить, поскольку Президент Украины является главой государства, которому приходится оказывать вооруженное сопротивление военной агрессии России.