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Зеленский поделился результатами встречи с президентом ЕБРР

29 сентября 2023 15:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский поделился результатами встречи с президентом ЕБРР
Владимир Зеленский и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Владимир Зеленский с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Они обсудили ряд важных вопросов, включая продолжение сотрудничества в сфере энергетической безопасности.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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"В ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо обсудили важные вопросы. Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕБРР, в частности в сфере энергетической безопасности, финансировании торговли, поддержке критически важной инфраструктуры и муниципалитетов, продовольственной безопасности, корпоративном секторе", — заявил Зеленский.

Президент акцентировал внимание на необходимости ускорения реализации всех проектов ЕБРР в Украине.

"Скорость сегодня, в условиях войны и неотложного восстановления, является критически важным элементом", — подчеркнул глава государства.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра — массового расстрела мирных людей нацистами 29-30 сентября 1941 года. На территории заповедника глава государства установил лампадку у памятного знака "Менора".

Напомним, что Владимир Зеленский находится среди претендентов на получение Нобелевской премии мира. Впрочем, у него не слишком много шансов ее получить, поскольку Президент Украины является главой государства, которому приходится оказывать вооруженное сопротивление военной агрессии России.

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