Зеленський поділився результатами зустрічі з президенткою ЄБРР

Володимир Зеленський та президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Фото: Скриншот

Володимир Зеленський з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Вони обговорили ряд важливих питань, зокрема продовження співпраці у сфері енергетичної безпеки.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський.

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"Під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо обговорили важливі питання. Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі, підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів, продовольчій безпеці, корпоративному секторі тощо", — заявив Зеленський.

Також Президент акцентував увагу на необхідності прискорення реалізації всіх проєктів ЄБРР в Україні.

"Швидкість сьогодні, в умовах війни та нагальної відбудови, є критично важливим елементом", — наголосив глава держави.

Раніше ми повідомляли, Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру — масового розстрілу мирних людей нацистами 29-30 вересня 1941 року. На території заповідника глава держави встановив лампадку біля пам'ятного знаку "Менора".

Нагадуємо, що Володимир Зеленський перебуває серед претендентів на отримання Нобелівської премії миру. Втім, у нього не надто багато шансів її отримати, оскільки Президент України є очільником держави, якій доводиться чинити збройний опір військовій агресії Росії.