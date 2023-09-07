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Зеленский представил нового министра обороны Украины

7 сентября 2023 12:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский представил нового министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Рустема Умерова. Он также назвал задачи, стоящие перед ним сейчас.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Нужна новая субъектность Министерства обороны. Это министерство, отвечающее за координацию всего сектора обороны", — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, украинский воин — это ключевой приоритет Сил обороны. Он подчеркнул, что если для блага и крепости воина нужны изменения в деятельности Сил обороны, значит, такие изменения должны быть мгновенными. Зеленский отметил, что это касается всего от бюрократических процедур до обеспечения украинских военных.

"Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена. Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди — это не расходный материал. Их время и силы — это ценность государства", — говорит Зеленский.

Президент подчеркнул, что Силы обороны Украины имеют самый большой в мире опыт успешной защиты в современной войне. По его словам, все, что дает такая защита, должно работать на каждого украинского воина, государство и безопасность партнеров.

Глава государства отметил, что нужно больше доверия. Речь идет о решениях, которые принимаются, закупках, поставках и прочем.

"Уверен, что Рустем Умеров способен обеспечить это", — добавил Зеленский.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая в Верховной Раде, заявил, что коррупционеры приравниваются к террористам, а с террористами никаких переговоров не ведут. Борьба с коррупцией не будет знать компромиссы.

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