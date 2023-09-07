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Зеленський представив нового міністра оборони України

7 вересня 2023 12:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський представив нового міністра оборони України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 7 вересня, Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Рустема Умєрова. Він також назвав завдання, які стоять перед ним зараз.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Потрібна нова субʼєктність Міністерства оборони. Це міністерство, яке відповідає за координацію всього сектору оборони", — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, український воїн — це ключовий пріоритет Сил оборони. Він наголосив, якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності Сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Зеленський зазначив, що це стосується всього, від бюрократичних процедур до забезпечення українських військових.

"Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди — це не витратний матеріал. Їхній час та сили — це цінність держави", — каже Зеленський.

Президент наголосив, що Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту в сучасній війні. За його словами, усе, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на державу та безпеку партнерів.

Глава держави зазначив, що потрібно більше довіри. Йдеться про рішення, які ухвалюються, закупівлі, постачання та інше.

"Упевнений, що Рустем Умєров здатен це забезпечити", — додав Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров під час виступу у Верховній Раді заявив, що корупціонери прирівнюються до терористів, а з терористами жодних перемовин не ведуть. Боротьба з корупцією не знатиме компромісів.

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