Саммит НАТО: Зеленский прибыл в Литву

Зеленский прибыл в Литву на саммит НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО , который пройдет в Вильнюсе (Литва). Сообщается, что вместе с украинским лидером прилетела и первая леди Украины Елена Зеленская.
Об этом сообщает местное издание LRT .
Зеленский прибыл на саммит НАТО
Отмечается, что польский самолет, на которому прилетели Зеленские, приземлился в аэропорту Вильнюса около 15:45.
Также, прибытие Зеленского в Вильнюс подтвердил и представитель президента Сергей Никифоров, отвечая на вопрос журналистов. Сообщается, что глава государства примет участие в поднятии флага Украины, а затем встретится с лидерами НАТО.
Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского , несмотря на то, что в Украине идет война, государство заслуживает того, чтобы присоединиться к Альянсу и хочет получить "четкий сигнал".
В среду, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время саммита НАТО в Вильнюсе . Одной из тем, затронутых на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.