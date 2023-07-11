Саммит НАТО: Зеленский прибыл в Литву

Самолет, на котором прилетел Зеленский. Фото: LRT

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО , который пройдет в Вильнюсе (Литва). Сообщается, что вместе с украинским лидером прилетела и первая леди Украины Елена Зеленская.

Об этом сообщает местное издание LRT .

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Отмечается, что польский самолет, на которому прилетели Зеленские, приземлился в аэропорту Вильнюса около 15:45.

Самолет, на котором прилетел Владимир и Елена Зеленские. Фото: LRT

Зеленский в Вильнюсе. Фото: LRT

Также, прибытие Зеленского в Вильнюс подтвердил и представитель президента Сергей Никифоров, отвечая на вопрос журналистов. Сообщается, что глава государства примет участие в поднятии флага Украины, а затем встретится с лидерами НАТО.

Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского , несмотря на то, что в Украине идет война, государство заслуживает того, чтобы присоединиться к Альянсу и хочет получить "четкий сигнал".

В среду, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время саммита НАТО в Вильнюсе . Одной из тем, затронутых на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.