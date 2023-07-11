Саміт НАТО: Зеленський прибув до Литви

Самолет, на котором прилетел Зеленский. Фото: LRT

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі (Литва). Повідомляється, що разом із українським лідером прилетіла і перша леді України Олена Зеленська.

Про це повідомляє місцеве видання LRT.

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Зазначається, що польський літак, яким прилетіли Зеленські, приземлився в аеропорту Вільнюса близько 15:45.

Літак, яким прилетів Володимир та Олена Зеленські. Фото: LRT

Зеленський у Вільнюсі. Фото: LRT

Також, прибуття Зеленського до Вільнюса підтвердив і речник президента Сергій Нікіфоров, відповідаючи на питання журналістів. Повідомляється, що глава держави візьме участь у піднятті прапора України, а потім зустрінеться із лідерами НАТО.

Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, попри те, що в Україні йде війна, держава заслуговує на те, щоб приєднатися до Альянсу і хоче отримати "чіткий сигнал".

Додамо, у середу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі. Одною із тему, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс.