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Зеленський прибув до Литви на саміт НАТО

11 липня 2023 16:32
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Козюк Тетяна
редактор
Саміт НАТО: Зеленський прибув до Литви
Самолет, на котором прилетел Зеленский. Фото: LRT
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі (Литва). Повідомляється, що разом із українським лідером прилетіла і перша леді України Олена Зеленська. 

Про це повідомляє місцеве видання LRT

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Зеленський прибув на саміт НАТО

Зазначається, що польський літак, яким прилетіли Зеленські, приземлився в аеропорту Вільнюса близько 15:45. 

 

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Літак, яким прилетів Володимир та Олена Зеленські. Фото: LRT
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Зеленський у Вільнюсі. Фото: LRT

Також, прибуття Зеленського до Вільнюса підтвердив і речник президента Сергій Нікіфоров, відповідаючи на питання журналістів. Повідомляється, що глава держави візьме участь у піднятті прапора України, а потім зустрінеться із лідерами НАТО.

Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, попри те, що в Україні йде війна, держава заслуговує на те, щоб приєднатися до Альянсу і хоче отримати "чіткий сигнал".

Додамо, у середу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі. Одною із тему, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс. 

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