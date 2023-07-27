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Зеленский поздравил медработников и работниц с профессиональным праздником

27 июля 2023 09:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский поздравил медработников и работниц с профессиональным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 27 июля, День украинских медицинских работников и работниц. Президент Украины Владимир Зеленский по случаю происшествия записал приветственное видеообращение.

Об этом стало известно с официальной страницы Владимира Зеленского.

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Зеленский поздравил медработников и работниц

Украинский гарант обратился к врачам, медсестрам и боевым медикам и поблагодарил их за ежедневный тяжелый труд и защиту жизни.

"Именно в этой работе лучше всего видно, что такое цивилизованность, что такое человечность, как люди умеют жить и работать ради других людей. Я благодарю вас, уважаемые украинские медики, за ваше профессионализм, за ваше служение и за каждую спасенную вами жизнь! " — сказал Зеленский.

 

Напомним, 26 июля, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное селекторное совещание . Ему доложили о поставках вооружений и боеприпасов.

Добавим, на фоне скандала со "Слугой Народа" Юрием Аристовым Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам и чиновникам . По его словам, они должны работать в стране и ради интересов народа.

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