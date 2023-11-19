Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Ранее этот пост занимала генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко.

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

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По его словам, новым командующим был назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук. Он был начальником Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

"Задача очевидна — и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности, в сообществе наших боевых медиков, — нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов", — подчеркнул глава государства.

Задания от президента

Зеленский добавил, что должна быть прозрачность в поставке всего медицинского оборудования и проведения качественной тренировки для врачей.

"От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и действительно эффективно. Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен на все силы обороны", — отметил президент.

Напомним, ранее Зеленский уволил заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. В своей должности он пробыл год.