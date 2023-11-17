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Президент України звільнив заступника голови СЗР

17 листопада 2023 22:11
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Ілля Рябінін
редактор
Президент України звільнив заступника голови СЗР
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Тарасовського. На своїй посаді він пробув рік.

Відповідний наказ оприлюднили на сайті голови держави

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"Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", — йдеться у документі.

Президент України Зеленський звільнив заступника голови СЗР
Указ Зеленського. Джерело: офіційний сайт Президента України

Водночас про причини звільнення не повідомляється.

Відзначимо, що Олександр Тарасовський був призначений заступником голови СЗР у січні минулого року. До того він працював на різних посадах у цьому ж відомстві, а також у СБУ та Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації.

Нагадаємо, що на початку листопада Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача ССО України Віктора Хоренка та призначив замість нього Сергія Лупанчука. Не так давно його представив командному складу міністр оборони України Рустем Умєров. 

Сам Віктор Хоренко прокоментував своє звільнення. За його словами, його не було поставлено до відома і про своє звільнення він дізнався із засобів масової інформації. 

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