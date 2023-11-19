Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Раніше цю посаду обіймала генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

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За його словами, новим командувачем було призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Він був начальником Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.

"Завдання очевидне — і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, — потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів", — наголосив глава держави.

Завдання від президента

Зеленський додав, що має бути прозорість у постачанні всього медичного обладнання та проведення якісного тренування для лікарів.

"Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони", — зауважив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Тарасовського. На своїй посаді він пробув рік.