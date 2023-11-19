Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ arrow

Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ

19 листопада 2023 21:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Раніше цю посаду обіймала генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Читайте також:

Хто став новим очільником Медичних сил ЗСУ

За його словами, новим командувачем було призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Він був начальником Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.  

"Завдання очевидне — і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, — потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів", — наголосив глава держави.

Завдання від президента

Зеленський додав, що має бути прозорість у постачанні всього медичного обладнання та проведення якісного тренування для лікарів. 

"Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони", — зауважив президент. 

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Тарасовського. На своїй посаді він пробув рік.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі