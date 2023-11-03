Зеленский назначил нового командующего ССО вместо Хоренко

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 3 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины. Им стал Лупанчук Сергей Константинович.

Об этом говорится в указе Президента.

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"Назначить полковника ЛУПАНЧУКА Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе.

Он заменит на этом посту Виктора Хоренко.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 3 ноября, в Украине отмечаются два профессиональных дня — День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск. Президент Владимир Зеленский уже поздравил военных.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал, как украинские защитники героически противостоят российским оккупантам. При этом он отметил, что украинцы не должны забывать, сколько усилий прикладывают люди для защиты страны.