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Зеленський призначив нового командувача ССО замість Хоренка

3 листопада 2023 15:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський призначив нового командувача ССО замість Хоренка
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 листопада, Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Ним став Лупанчук Сергій Костянтинович.

Про це йдеться в указі Президента.

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"Призначити полковника ЛУПАНЧУКА Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", — йдеться в указі.

Він замінить на цій посаді Віктора Хоренка.

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Указ Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначаються два професійні дні — День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ. Президент Володимир Зеленський вже привітав військових.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський показав, як українські захисники героїчно протистоять російським окупантам. При цьому він зазначив, що українці не повинні забувати, скільки зусиль докладають люди для захисту країни.

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