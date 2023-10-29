Зеленский об итогах мирного саммита в Мальте: "Это правильный сигнал"
29 октября 2023 20:30
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На саммите в Мальте было согласовано заявление сопредседателей саммита — базовое и соединяющее. Это правильный сигнал. Чтобы не происходило в мире, главное – это единение ради реальной силы международного права, потому что это – единение ради справедливости для Украины и всех стран и народов, которые могут испытать агрессию.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
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