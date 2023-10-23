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Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ — что известно

23 октября 2023 14:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Владимир Зеленский подписал ряд указов, предусматривающих кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. В частности, Анатолий Сандурский уволен с должности заместителя председателя СБУ.

Соответствующие указы размещены на странице Офиса Президента.

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Указ об уходе Анатолия Сандурского с должности заместителя главы СБУ. Фото: Скриншот

Кадровые перестановки в СБУ

Также с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях был уволен Владимир Петриченко. В то же время он назначен начальником Управления СБУ в Винницкой области. В свою очередь Анатолия Денисанко уволен с этой должности.

Указом №703/2023 Тамар Пашковский назначен начальником Управления по работе с личным составом СБУ. А Андрея Швеца — начальником Главного следственного управления СБУ.

Также Андрей Падалко назначен начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

указ президента
Указ об увольнении Анатолия Денисенко. Фото: Скриншот
указ президента
Указ о назначении Андрея Швеца. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил военных, проявивших себя особенно в эти недели. Он также назвал самые жесткие направления фронта, где идут ожесточенные бои.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Он, в частности, поблагодарил гуманитарную помощь для Украины и готовность принять участие в переговорах по Формуле мира.

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