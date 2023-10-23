Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав низку указів, які передбачають кадрові перестановки в Службі безпеки України. Зокрема, Анатолія Сандурського звільнено з посади заступника голови СБУ.

Відповідні укази розміщено на сторінці Офісу Президента.

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Указ про звільнення Анатолія Сандурського з посади заступника голови СБУ. Фото: Скриншот

Кадрові перестановки в СБУ

Також з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях було звільнено Володимира Петриченка. Водночас його призначено начальником Управління СБУ у Вінницькій області. В свою чергу Анатолія Денисанка звільнено з цієї посади.

Указом №703/2023 Тамару Пашковську призначено начальником Управління роботи з особовим складом СБУ. А Андрія Швеця — начальником Головного слідчого управління СБУ.

Також Андрія Падалку призначено начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ.

Указ про звільнення Анатолія Денисенка. Фото: Скриншот

Указ про призначення Андрія Швеця. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відзначив військових, які проявили себе особливо цими тижнями. Він також назвав найжорсткіші напрямки фронту, де точаться запеклі бої.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Він, зокрема, подякував за гуманітарну допомогу для України та готовність взяти участь у переговорах щодо Формули миру.