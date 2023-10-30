Зеленский провел ряд совещаний с советниками на Мальте по Формуле мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько важных совещаний по дальнейшим международным шагам Украины. Кроме того, сегодня состоялись переговоры с премьер-министром Нидерландов и встреча с делегацией Конгресса США, где Зеленский рассказал партнерам о ситуации на фронте.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Совещания Зеленского

Сегодня Владимир Зеленский провел итоговое совещание по поводу встречи советников на Мальте и последующих планах по Формуле мира. Совещание по ожидаемой оценке от Еврокомиссии относительно прогресса в европейской интеграции. А также совещание по стратегии сохранения внимания мира к Украине.

Он добавил, что украинцы должны трезво оценивать российскую систему.

"Россияне мобилизовали все силы, чтобы попытаться не потерять захваченное в Украине, но свою территорию при этом запачкали таким уровнем ненависти и деградации, что уже второй раз за этот год в России теряется контроль над событиями. Так мятежники идут на Москву, и никто их не останавливает, то испаряется вертикаль власти в Дагестане, и происходит настоящий погром. Это все сигналы того, что Россия пока — пока — может выдерживать боевые действия и иногда увеличивать давление на фронте, но не способна выдержать это противостояние стратегически", — отметил Зеленский.

Переговоры с Премьер-министром Нидерландов

Зеленский провел важные переговоры с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Проинформировал его о ситуации на передовой, о наших действиях, наших возможностях. Обсудили с господином Премьер-министром и результаты встречи советников по Формуле мира на Мальте. Я благодарен за помощь! За системы ПВО, за снаряды для наших воинов, за мощные вещи, которые помогают нам обеспечивать безопасность восточной части Черного моря", — сказал президент.

По его словам, договоренности с Марком Рютте, о которых политики говорили во время встречи в Одессе, выполняются. Нидерланды стали первым государством из "Большой семерки", с которым началась двусторонняя работа по гарантиям безопасности.

Встреча Зеленского с делегацией Конгресса США

В настоящее время в Украине со своим визитом находятся три конгрессмена США. Глава государства проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой, об успешном применении ATACMS, недавно переданных ВСУ. В ходе встречи политики также обсудили вопросы продолжения военной и бюджетной поддержки.

"Важный визит солидарности. Я благодарен всем в Конгрессе – в обеих партиях, – кто помогает защищать свободу, Президенту Байдену, его команде и каждому американцу, кто чувствует, что свобода в мире может выстоять только тогда, когда Америка сильна и когда у врагов свободного мира нет сомнений в американском лидерстве", — заявил украинский лидер.

Президент поблагодарил украинских воинов

Президент призвал украинцев оставаться крепкими и едиными со всем миром, чтобы победить врага. По его словам: "Единство – это наиболее эффективное, точное и дальнобойное оружие". Также он поблагодарил всех украинских воинов и отметил отдельные механизированные бригады.

"53-я и 110-я отдельные механизированные бригады, 79-я бригада ДШВ. Спасибо, ребята, за Авдеевку и Марьинку! 14-я, 32-я и 57-я отдельная мотопехотная бригада — спасибо за защиту Купянского 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада и 93-я отдельная механизированная бригада — спасибо вам, воины, за Бахмутское направление, за продвижение вперед!" , — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский чувствует себя преданным международным сообществом. В своих президентских телефонных разговорах и зарубежных поездках Президенту Украины все труднее убеждать мировых лидеров в необходимости помощи Украине. Они не уверены, что это отвечает их собственным интересам.