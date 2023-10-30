Зеленський провів низку нарад з радниками на Мальті щодо Формули миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів кілька важливих нарад щодо подальших міжнародних кроків України. Крім того, сьогодні відбулися перемовини з Премʼєр-міністром Нідерландів та зустріч з делегацією Конгресу США, де Зеленський розповів партнерам про ситуацію на фронті.

Про це повідомили в Офісі Президента.

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Наради Зеленського

Сьогодні Володимир Зеленський провів підсумкову нараду щодо зустрічі радників на Мальті та наступних планів стосовно Формули миру. Нараду щодо очікуваної оцінки від Єврокомісії щодо прогресу у європейській інтеграції. А також нараду щодо стратегії збереження уваги світу до України.

Він додав, що українці мають тверезо оцінювати російську систему.

"Росіяни мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік у Росії втрачається контроль над подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки – поки – може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно", — зазначив Зеленський.

Перемовини з Премʼєр-міністром Нідерландів

Зеленський провів важливі перемовини з Премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Поінформував його про ситуацію на передовій, про наші дії, наші можливості. Обговорили з паном Премʼєр-міністром і результати зустрічі радників щодо Формули миру на Мальті. Я вдячний за допомогу! За системи ППО, за снаряди для наших воїнів, за потужні речі, які допомагають нам тримати безпеку східної частини Чорного моря", — сказав президент.

За його словами, домовленості з Марком Рютте, про які політики говорили під час зустрічі в Одесі, виконуються. Нідерланди стали першою державою з-поза меж "Великої сімки", із якою почалася двостороння робота щодо безпекових гарантій.

Зустріч Зеленського з делегацією Конгресу США

Наразі в Україні із своїм візитом перебувають троє конгресменів США. Глава держави проінформував конгресменів про ситуацію на передовій, про дуже успішне застосування ATACMS, нещодавно переданих ЗСУ. Під час зустрічі політики також обговорили питання продовження військової та бюджетної підтримки.

"Важливий візит солідарності. Я вдячний усім у Конгресі – в обох партіях, – хто допомагає захищати свободу, Президенту Байдену, його команді та кожному американцю, хто відчуває, що свобода у світі може вистояти лише тоді, коли Америка сильна й коли у ворогів вільного світу немає сумніву в американському лідерстві", — заявив український лідер.

Президент подякував українським воїнам

Президент закликав українців залишатися міцними та єдиними з усім світом, щоб перемогти ворога. За його словами: "Єдність – це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя". Також він подякував усім українським воїнам та відзначив окремі механізовані бригади.

"53-тя та 110-та окремі механізовані бригади, 79-та бригада ДШВ. Дякую, хлопці, за Авдіївку та Мар’їнку! 14-та, 32-га та 57-ма окрема мотопіхотна бригада — дякую за захист Куп’янського напрямку. 80-та окрема десантно-штурмова бригада та 93-тя окрема механізована бригада — дякую вам, воїни, за Бахмутський напрямок, за просування вперед! 33-тя окрема механізована бригада – дякую за вашу силу в боях на півдні України!", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський почувається зрадженим міжнародною спільнотою. У своїх президентських телефонних розмовах та закордонних поїздках Президенту України все важче переконувати світових лідерів у необхідності допомоги Україні. Вони не впевнені, що це відповідає їхнім власним національним інтересам.