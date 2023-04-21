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Зеленский провел Ставку Главнокомандующего: что обсуждалось

21 апреля 2023 14:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский провел Ставку Главнокомандующего: что обсуждалось
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел последнее заседание Ставки главнокомандующего, на котором была обсуждена текущая ситуация на фронте. Он отметил, что ситуация на всех участках фронта была проанализирована, а также были рассмотрены планы врага на ближайшее время.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Кроме того, на заседании было уделено внимание разработке более эффективной схемы распределения вооружения и боеприпасов между подразделениями, а также были обсуждены вопросы, связанные с созданием новых бригад. В целях налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями, были также рассмотрены соответствующие вопросы.

Таким образом, заседание Ставки главнокомандующего было посвящено обсуждению важных вопросов, связанных с военной деятельностью, с целью разработки наиболее эффективных решений в интересах национальной безопасности Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам лидера государства, этот визит показывает, что НАТО готово начинать новую главу в отношениях с Украиной.

В Украину с неанонсированным визитом прибыл генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Главу НАТО заметили на Михайловской площади Киева возле мемориала погибших украинских военных.

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