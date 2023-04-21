Зеленский провел Ставку Главнокомандующего: что обсуждалось

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел последнее заседание Ставки главнокомандующего, на котором была обсуждена текущая ситуация на фронте. Он отметил, что ситуация на всех участках фронта была проанализирована, а также были рассмотрены планы врага на ближайшее время.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Зеленский провел заседание Ставки

Кроме того, на заседании было уделено внимание разработке более эффективной схемы распределения вооружения и боеприпасов между подразделениями, а также были обсуждены вопросы, связанные с созданием новых бригад. В целях налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями, были также рассмотрены соответствующие вопросы.

Таким образом, заседание Ставки главнокомандующего было посвящено обсуждению важных вопросов, связанных с военной деятельностью, с целью разработки наиболее эффективных решений в интересах национальной безопасности Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам лидера государства, этот визит показывает, что НАТО готово начинать новую главу в отношениях с Украиной.

В Украину с неанонсированным визитом прибыл генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Главу НАТО заметили на Михайловской площади Киева возле мемориала погибших украинских военных.