Зеленський провів Ставку Головнокомандувача: що обговорювалося
Президент України Володимир Зеленський провів останнє засідання Ставки головнокомандувача, на якому було обговорено поточну ситуацію на фронті. Він зазначив, що ситуацію на всіх ділянках фронту було проаналізовано, а також було розглянуто плани ворога на найближчий час.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський провів засідання Ставки
Крім того, на засіданні було приділено увагу розробці більш ефективної схеми розподілу озброєння та боєприпасів між підрозділами, а також обговорено питання, пов'язані зі створенням нових бригад. З метою налагодження виробництва ракет та боєприпасів вітчизняними підприємствами було також розглянуто відповідні питання.
Таким чином, засідання Ставки головнокомандувача було присвячене обговоренню важливих питань, пов'язаних із військовою діяльністю, з метою розробки найефективніших рішень на користь національної безпеки України.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. За словами лідера держави, цей візит показує, що НАТО готове розпочинати новий розділ у відносинах з Україною.
В Україну з неанонсованим візитом прибув генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Главу НАТО помітили на Михайлівській площі Києва біля меморіалу загиблих українських військових.