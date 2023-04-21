Зеленський провів Ставку Головнокомандувача: що обговорювалося

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів останнє засідання Ставки головнокомандувача, на якому було обговорено поточну ситуацію на фронті. Він зазначив, що ситуацію на всіх ділянках фронту було проаналізовано, а також було розглянуто плани ворога на найближчий час.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Крім того, на засіданні було приділено увагу розробці більш ефективної схеми розподілу озброєння та боєприпасів між підрозділами, а також обговорено питання, пов'язані зі створенням нових бригад. З метою налагодження виробництва ракет та боєприпасів вітчизняними підприємствами було також розглянуто відповідні питання.

Таким чином, засідання Ставки головнокомандувача було присвячене обговоренню важливих питань, пов'язаних із військовою діяльністю, з метою розробки найефективніших рішень на користь національної безпеки України.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. За словами лідера держави, цей візит показує, що НАТО готове розпочинати новий розділ у відносинах з Україною.

В Україну з неанонсованим візитом прибув генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Главу НАТО помітили на Михайлівській площі Києва біля меморіалу загиблих українських військових.